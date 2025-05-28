Наводили ракети на місто: у Костянтинівці СБУ та прокуратура розкрили мережу російських агентів

СБУ та прокуратура розкрили у Костянтинівці мережу російських агентів. Фото: Донецька обласна прокуратура

У Костянтинівці Донецької області викрито чотирьох російських агентів, які допомагали противнику та коригували ракетно-бомбові удари по місту.

Про це сьогодні повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Зазначається, що у лютому 2025 року четверо мешканців Костянтинівки приєдналися до Telegram-боту, створеного російськими спецслужбами, і почали передавати противнику інформацію про місцезнаходження військових, техніку, надсилали фото та скріншоти з телефонами та відмітками на картах. Також вони передавали інформацію про ситуацію у прифронтовому регіоні та об'єктах громадянської інфраструктури.

Правоохоронці виявили та затримали всіх учасників агентурної мережі.

Прокуратура повідомила їм про підозру, суд обрав запобіжний захід — утримання під вартою.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 28 травня кілька разів обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.