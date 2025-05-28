Донецький центр зайнятості: переучують на кондитерів, психологів, саперів, педагогів

Протягом 2024 та за неповних 5 місяців 2025 року ваучери на навчання отримали 1368 осіб у Донецькій області. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у Донецькому обласному центрі зайнятості.

Українці можуть отримати ваучери від держави з можливістю один раз безкоштовно або з частковою оплатою навчитися нової професії. Це дозволяє підвищити власну конкурентність ринку праці.

У відповідь на запит «Новин Донбасу» у центрі зайнятості повідомили, що за 2024 рік надали 848 ваучерів. Завершили навчання 565 осіб та працевлаштовано 543 особи.

З початку 2025 року ваучер отримали 520 осіб, з них завершили навчання 223 особи та працевлаштовано 218 осіб. Тобто охочих перевчитися на нову професію менше не стає і навіть їхня кількість йде у бік збільшення.

Популярні професії

Найбільшим попитом користуються такі професії та спеціальності: соціальний працівник, охоронець, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, кухар, кондитер, екстрений медичний технік, швачка, взуттьовик з ремонту взуття, оператор котельні, сапер (розмінування), електрогазозварювальник, слюсар-ремонтник сільгоспвиробництва, психологія, медсестринство, медицина, соціальна робота. Також навчаються комп'ютерним та педагогічним наукам. Багато хто з цих професій буде дуже затребуваним під час мирного відновлення України.

Як отримати ваучер на навчання від центру зайнятості

Для початку необхідно вибрати навчальний заклад та професію, потім подати заявку до Центру зайнятості як офлайн, так і онлайн.

Онлайн:

На сайті Державної служби зайнятості перейдіть до розділу заявок на ваучер, заповніть електронну форму, вказавши персональні дані, контактну інформацію, бажану програму навчання та регіон центру зайнятості, де хочете отримати ваучер. Упродовж трьох робочих днів з вами зв'яжеться кар'єрний консультант.

Хто може отримати ваучер на навчання

Люди, які мають страховий стаж не менше 15 років.

Звільнені зі служби у правоохоронних органах за наявності вислуги не менше 10 років.

Внутрішньо переміщені особи працездатного віку.

Особи, звільнені з полону.

Люди з інвалідністю та особи, які отримали поранення, контузії або каліцтва внаслідок бойових дій.

У претендента на ваучер має бути професійно-технічна, передвища або вища освіта.

Як повідомили у відомстві «Новинам Донбасу», ваучери не можуть отримати люди, зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

Також у Донецькому ОЦЗ уточнили, що на 16.05.2025 послуги отримують 6 тисяч осіб, із них 5,5 тисяч мають статус безробітного.