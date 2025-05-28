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У працівників ТЦК виявлено «невраховані» близько 37 млн грн — НАЗК

28 травня 2025, 15:31

У працівників ТЦК виявлено «невраховані» близько 37 млн грн — НАЗК

У працівників ТЦК виявлено «невраховані» близько 37 млн грн — НАЗК

Національна агенція із запобігання корупції з минулого року проводить перевірки декларацій посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

З 23 розпочатих перевірок завершено 18, за результатами яких з'ясувалося, що 18 працівників ТЦК та СП «забули» вказати в деклараціях джерела доходів на загальну суму 36,8 млн. грн.

Зокрема:
виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн;
ознаки незаконного збагачення більш ніж на 5,6 млн грн;
необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

Наприклад, начальник Дніпропетровського обласного ТЦК збагатився на суму понад 8,8 млн. грн.; у офіцера Одеського обласного ТЦК виявлено недостовірних відомостей на понад 3,8 млн. грн., йдеться у повідомленні антикорупційного відомства.

На сьогодні завершено перевірки декларацій посадових осіб Дніпра, Харкова та області, Одеської та Рівненської областей.

За даними Міноборони, у ТЦК працює орієнтовно 36 тис. осіб.

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