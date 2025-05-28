В OTУ «Харків» спростували інформацію західних ЗМІ про нібито перекидання 50 тисяч російських військових на Харківський напрямок

Інформація про нібито перекидання 50-тисячного угруповання російських військ із Курської області на Харківський напрямок не відповідає дійсності, заявили у ОТУ «Харків». Ілюстративне фото

Оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) «Харків» сьогодні зробило офіційну заяву, яка спростовує інформацію деяких західних ЗМІ про нібито перекидання 50 тисяч військовослужбовців армії РФ на Харківський напрямок.

«Інформація іноземних медіа про перекидання 50-тисячного російського угруповання на український кордон з метою наступу на Харків не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окремі закордонні ЗМІ із посиланням на «західних аналітиків» повідомили, що армія Російської Федерації готується до нового масштабного наступу на Харків.

«З цією метою ворог начебто перекинув із Курщини на український кордон, що межує з Харківською областю, 50-тисячне угруповання військ. Ця інформація не відповідає дійсності», — заявили у ОТУ «Харків».

Нагадаємо, раніше видання The Military Watch Magazine, а за ним і мейнстримові західні медіа написали про те, що Росія передислокувала 50 тисяч військовослужбовців з Курської області на Харківський напрямок і що можлива спроба наступу.

Пізніше цього ж дня засновник і керівник розслідувальної групи CIT (Conflict Intelligence Team) Руслан Левієв заявив, що до інформації про перекидання великої групи російських військ і тим більше про можливий наступ РФ на Харківському напрямку слід ставитися дуже скептично.

«Ми не розуміємо, звідки такі заяви та дані беруться. Тому що ми зі свого боку якогось великого перекидання військ не помітили. Можливо, тут йдеться про ті війська, які є частиною угруповання військ "Північ", які брали участь у боях за Курську область, звільняли її. І якщо вони там залишилися, то ось воно і скупчення. Можливо, в цьому справа», — сказав він.