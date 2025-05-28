Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників

Люди на тимчасово окупованих територіях змушені розраховувати лише на себе чи волонтерську допомогу. Рятувальні служби або відсутні або не можуть ефективно працювати.

На ТОТ росіяни не змогли набрати достатню кількість рятувальників і змушені завозити кадри з Росії, повідомляє Центр національного спротиву.

Більшість українських фахівців виїхали з окупації, а серед місцевих охочих із потрібною кваліфікацією не знайшлося.

«Незважаючи на роки окупації, ворог так і не спромігся налагодити базові функції життєдіяльності — і тепер змушений імпортувати кадри з глибинки», — повідомляє ЦНС.