У Кремлі хочуть, щоб майданчиком для нових переговорів Москви та Києва знову був Стамбул

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Стамбул (Туреччина) розглядається як можливий майданчик для продовження переговорів між Росією та Україною.



«Безумовно, звичайно», — зазначив він у розмові з журналістами, відповідаючи на відповідне питання.



У Кремлі знову розкритикували співпрацю України із Європейським Союзом.



Пєсков прокоментував нещодавні заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерця про постачання Україні далекобійної зброї.



Він додав, що Мерц «намагається змусити українців воювати далі».



Окремо Пєсков підкреслив, що на переговорах у Стамбулі раніше вже було досягнуто певного прогресу, у тому числі «завдяки особистої участі Трампа».



При цьому зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, але лише у разі попереднього узгодження конкретних домовленостей на рівні делегацій, наголосив представник Кремля.

Раніше західна преса повідомила, що наступний раунд російсько-українських переговорів може пройти у червні у Ватикані.

Як повідомлялося, за даними західних ЗМІ, глава Кремля Володимир Путін висунув чотири ключові умови для припинення війни в Україні.



Росія продовжує роботу над проєктом меморандуму щодо ситуації в Україні, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Махачкалі 27 травня.