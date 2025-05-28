Засновник Тelegram Павло Дуров оголосив про партнерство з компанією Ілона Маска

Месенджер Telegram та компанія xAI Ілона Маска домовилися про партнерство терміном на один рік. Про це повідомив фундатор Тelegram Павло Дуров.

Повідомляється, що у рамках партнерства в месенджер буде інтегрований чат-бот Grok, розроблений xAI на основі технології штучного інтелекту.

«Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до кращої технології штучного інтелекту на ринку. Ілон Маск і я домовилися про партнерство терміном на один рік, щоб надати чат-бота Grok від xAI нашому мільярду користувачів та інтегрувати його у всі програми Telegram», — написав Дуров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Telegram отримає 300 мільйонів доларів готівкою та акціями від xAI, а також 50% доходу від підписок xAI, проданих через месенджер.

Чат-бот Grok став доступним у Telegram наприкінці березня. Тоді про це вже оголошував Ілон Маск. За його словами, чат-ботом зможуть безкоштовно користуватися володарі преміум-акаунтів Telegram.