Серед врятованих — діти експолонених: Єрмак повідомив про нову операцію з повернення з окупації

Україні вдалося повернути ще 11 дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



«Серед них — дівчинка, чия мама, військовослужбовець та захисниця полку „Азов“, понад три роки провела в російському полоні; хлопець, який після років розлуки нарешті побачив тата-військового та старшого брата, нещодавно звільненого з полону; а також хлопця-сироту, якого спочатку викрали зі школи, катували у підвалі, а за тиждень до повноліття намагалися мобілізувати», — розповів Єрмак.



Він підкреслив, що сьогодні всі діти перебувають у безпеці та змогли обійняти своїх рідних.



Єрмак висловив подяку команді Save Ukraine та міжнародним партнерам, які допомогли провести цю рятувальну операцію. Дітей повертають у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.



22 травня із тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще 9 українських дітей.

На початку травня з території, що тимчасово контролюється Росією, вдалося повернути ще шістьох українських дітей. Наприкінці березня п'ятеро українських дітей повернули додому та возз'єдналися зі своїми сім'ями.



На початку травня Україні вдалося повернути додому дев'ятьох дітей із тимчасово окупованих територій.