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На підконтрольній території Донеччини залишаються понад 20 тисяч дітей

28 травня 2025, 17:20

На підконтрольній території Донеччини залишаються понад 20 тисяч дітей

На підконтрольній території Донеччини залишаються понад 20 тисяч дітей

Близько 277 тисяч осіб продовжують проживати на підконтрольній українській владі території Донецької області. Серед них — 20 953 дитини. Про це повідомили на традиційному брифінгу Донецької ОВА за участю представників департаменту з питань цивільного захисту, служби у справах дітей та департаменту соцзахисту.

На території 17 громад, визнаних зоною активних бойових дій, залишаються близько 26 тисяч жителів, серед них 175 дітей.

За останній тиждень було евакуйовано чи виїхали самостійно понад 900 мешканців області.

Найбільш складною залишається ситуація в Лиманській громаді, де у зоні активних боїв продовжують перебувати 169 дітей. У Торецькій громаді — 5 дітей, у Комарській — 1 дитина.

У населених пунктах, де діє обов'язкова евакуація сімей із дітьми, залишаються 300 неповнолітніх. Зокрема, у селищі Новоселівка Лиманської громади — 6 дітей, у селі Матяшеве Криворізької громади — 1 дитина, у Добропільській громаді — 92 дитини, у Дружківській — 201 дитина.

За минулий тиждень вдалося евакуювати 74 дитини з населених пунктів, де діє обов'язкова евакуація: із Шаховської громади — 20 дітей, з Добропільської — 6, із Дружківської — 48.

Триває безплатне розселення евакуйованих у безпечніших регіонах. За тиждень розселено 36 осіб, включаючи 13 дітей, у Дніпропетровській, Полтавській, Львівській областях та у шелтері організації «Save Ukraine».

За словами Дмитра Петліна, начальника відділу надання соцпослуг, усіх, хто звертається за допомогою, безплатно доставляють до транзитного пункту у Павлограді, а потім — до місць тимчасового проживання. Найближчий рейс вирушить до Кіровоградської, Полтавської та Чернівецької області.

З початку року безплатно розселено 742 особи, включаючи 123 дитини та 167 маломобільних.

До транзитного пункту у Павлограді щодня звертаються від 50 до 100 осіб. Деякі з них виїжджають самостійно, але тут можуть одержати гуманітарну допомогу та оформити виплати від міжнародних організацій. Наразі у пункті перебувають 10 осіб без документів — їх відновленням займається БФ «Схід SOS». Після оформлення людей направлять до місць тимчасового проживання.

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