5 млрд євро від Німеччини підуть на розвиток оборонних потужностей України

Міністр оборони Німеччини Пісторіус та міністр оборони Умєров підписали угоду про фінансування Берліном виробництва та постачання української далекобійної зброї.

Основна частина виділених грошей буде спрямована на розвиток оборонних потужностей України, виробництво та ремонт озброєнь, а також на розвиток військово-промислового партнерства між Україною та Німеччиною: