5 млрд євро від Німеччини підуть на розвиток оборонних потужностей України

Міністр оборони Німеччини Пісторіус та міністр оборони Умєров підписали угоду про фінансування Берліном виробництва та постачання української далекобійної зброї.
Основна частина виділених грошей буде спрямована на розвиток оборонних потужностей України, виробництво та ремонт озброєнь, а також на розвиток військово-промислового партнерства між Україною та Німеччиною:
- фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні;
- постачання додаткових боєприпасів у тому числі і для ППО;
- надання наземних видів озброєнь та стрілецької зброї;
- фінансування ремонтних потужностей в Україні та створення спільного (українсько-німецького) підприємства з цією метою;
- фінансування «значної частки» супутникового зв'язку Starlink та системи військового командного зв'язку;
- закупівлю медичного обладнання для ЗСУ.