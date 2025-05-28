На Донеччині судитимуть організаторів міжрегіонального наркотрафіку метадону

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох громадян за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів у складі організованої групи у великих розмірах, а також використання коштів, одержаних від їх незаконного обігу (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України).

Ідеться насамперед про двох жителів Слов'янська, які у 2023 році переїхали до Полтави. Восени 2024 року один із них, раніше судимий за майновий злочин, запропонував своєму знайомому налагодити канал постачання метадону в Донецьку область. Взявши на себе роль організатора, він розробив схему замовлення наркотику через інтернет. Районом збуту було обрано Краматорський, де проживав їхній спільний знайомий.

Чоловіки отримували «товар» від постачальників із різних регіонів України, фасували і пересилали його поштою, ховаючи згортки серед одягу. Для конспірації використовували умовні позначення в телефонних розмовах, залучали сторонніх осіб і оформляли посилки на чужі дані.

Третім учасником групи був мешканець Донеччини, який розфасовував оптові партії метадону на так звані «чеки» і збував їх наркозалежним клієнтам. Реалізація відбувалася строго з рук у руки за попередньою домовленістю. Один грам речовини коштував 4 000 гривень. Частину виручки організатор спрямовував на закупівлю нових партій.

У лютому 2025 року діяльність групи була викрита та припинена правоохоронцями. Під час обшуків за адресами проживання учасників злочинної схеми було вилучено наркотики, банківські картки та гроші, отримані від збуту.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організатору додатково загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На блокпосту на Донеччині правоохоронці затримали мешканця Краматорська, який перевозив в автомобілі велику партію «солей» з Миколаєва на Донеччину. У нього вилучили понад 500 г психотропної речовини альфа-PVP, призначеної для збуту.