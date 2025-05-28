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Російський військовий розстріляв полонених бійців ЗСУ, а потім сам потрапив у полон — СБУ

28 травня 2025, 18:35

Російський військовий розстріляв полонених бійців ЗСУ, а потім сам потрапив у полон — СБУ

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки України викрили російського військовослужбовця, який перебуває у полоні у Сил оборони, у скоєнні воєнних злочинів проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За матеріалами СБУ, 9 січня цього року він разом з іншими соратниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку», — йдеться у повідомленні.

За два дні після вбивства українські військові Сил спеціальних операцій атакували диверсійно-розвідувальну групу окупантів. Внаслідок бойового зіткнення підрозділ армії РФ було частково знищено, а підозрюваного у воєнному злочині взято в полон.

Як встановило слідство, затриманий стрілець 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ. Під час допитів він намагався приховати факт участі у злочині, проте СБУ вдалося зібрати достатні докази провини.

«З'ясовано, що обидва українські військові потрапили в полон після вогневого контакту з російською ДРГ. Тимчасово захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Внаслідок вогневої поразки обидва українці загинули на місці», — зазначили у СБУ.

Військовому РФ повідомили про підозру за год. 1 ст. 28 та год. 2 ст. 438 КК України — йдеться про порушення міжнародного гуманітарного права, пов'язане з умисним вбивством, скоєним групою осіб.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України зафіксували понад 150 випадків страт українських військовополонених, скоєних російськими військовими.

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