У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття

На Лівобережжі Маріуполя окупаційна влада міста стерла з лиця землі ділянку масового поховання часів вторгнення, а також могилу радянського солдата Другої світової. Про це повідомив колишній радник мера міста Петро Андрющенко.



Йдеться про місце за координатами 47.097203, 37.625677 — біля спуску до моря.



Там були поховані маріупольці, які загинули під час боїв за місто, а також була доглянута могила місцевого військового Червоної армії, який загинув у роки Другої світової. Росіяни перетворили цю територію на будівельне звалище.



За словами Андрющенка, «ексгумація, про яку так яскраво звітував гауляйтер Маріуполя, не проводилася. Це ще одна втрачена пам'ять Маріуполя про маріупольців».

Раніше повідомлялося, що 21 травня виповнилося рівно 3 роки від дня повної окупації Маріуполя військами РФ.



Близько 10 тисяч приватних будинків планують знести у захопленому Маріуполі окупаційну владу.