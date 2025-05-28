Москва хоче зустрічі з Києвом у Стамбулі — Лавров назвав дату

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров призначив дату та місце другого раунду перемовин, пишуть росЗМІ.

Він заявив, що другий раунд перемовин між Росією та Україною відбудеться у Стамбулі 2 червня. На зустрічі сторони мають подати одне одному своє бачення надійного миру.

Як повідомляється, російське представництво готове подати українській стороні свою версію меморандуму з позицією Москви щодо врегулювання військового конфлікту.

Лавров зазначив, що зустріч пройде саме у Стамбулі, а не у Ватикані, і що представництво Росії на чолі із помічником президента Володимиром Мединським готове до переговорів.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у Кремлі хочуть, щоб майданчиком для нових перемовин Москви та Києва знову був Стамбул.