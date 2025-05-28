У Білорусі заговорили про можливість розміщення на своїй території «Орєшніка»

Ракетний комплекс «Орєшнік» планують розмістити у Білорусі до кінця поточного року, місця для його розміщення вже визначено, заявив держсекретар Ради безпеки країни Олександр Вольфович, пишуть білоруські ЗМІ.

Пускові установки створюються в Білорусі і незабаром будуть передані Росії для встановлення власної ракети, запевняє Вольфович.

Водночас у нещодавньому інтерв'ю «Укрінформу» голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко підтвердив , що носії у Білорусі є, але самої ядерної зброї немає. Також він зазначив, що розмови про розміщення «Орєшніка» схожі на прийняття бажаного за дійсне: «На сьогодні нічого такого немає, і малоймовірно, що з'явиться», — наголосив Іващенко.