Трамп заявив про готовність взяти участь у зустрічі з Путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до можливої тристоронньої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України – Володимиром Зеленським — якщо в цьому буде потреба.



Він також наголосив, що не хоче посилювати санкційний тиск на Росію, щоб не зірвати потенційну мирну угоду між Москвою та Києвом.



За словами Трампа, ситуація навколо врегулювання «проясниться протягом двох тижнів».



«Я дам вам знати приблизно за два тижні, протягом двох тижнів. Ми з'ясуємо це дуже скоро», — заявив він у Білому домі у відповідь на запитання, чи хоче Росія, на думку Трампа, миру в Україні.



Водночас президент заявив, що «ніхто не зможе» сказати, як розвиватимуться події до підписання документа з конкретними домовленостями.