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Україна передала свою позицію, тепер черга за Росією — Київ про переговори та «меморандуми»

28 травня 2025, 22:51

Україна передала свою позицію, тепер черга за Росією — Київ про переговори та «меморандуми»

Рустем Умєров Рустем Умєров

Україна залишається відкритою до переговорів і готова до «повного та безумовного припинення вогню». Про це повідомив міністр оборони України та голова української переговорної делегації Рустем Умєров. За його словами, українська сторона вже передала російським представникам документ зі своєю позицією.

«Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів та президента Зеленського, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій „меморандум“. Втім, вони затягують передачу документа», — зазначив Умєров, додавши, що Москва має ще мінімум чотири дні до запланованої зустрічі 2 червня в Стамбулі, щоб виконати домовленості.

«Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо на їхній «меморандум», щоб зустріч була не порожньою і могла реально наблизити завершення війни», — написав він.

Україна очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і найближчим часом передасть свої пропозиції щодо припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Навіщо чекати на понеділок? Якщо росіяни нарешті виробили свій „меморандум“ — після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам», — написав Сибіга у соцмережі Х. Він наголосив, що лише належним чином підготовлена зустріч може дати реальні результати.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до можливої тристоронньої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України — Володимиром Зеленським — якщо в цьому буде потреба.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» повідомляли, що у Кремлі хочуть, щоб майданчиком для нових переговорів Москви та Києва знову був Стамбул. На думку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, це може статися 2 червня у Туреччині.

 

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