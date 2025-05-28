В Офісі президента спростували інформацію про «втечу» Зеленського з Берліна через загрозу наступу РФ

Інформація німецького видання Spiegel про те, що президент України Володимир Зеленський нібито скасував участь у церемонії вручення премії Карла Великого через загрозу масштабного російського наступу не відповідає дійсності.



Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерела в Офісі президента.



Раніше Spiegel стверджувала, що Зеленський нібито екстрено повертається з Берліна до Києва через «погіршення ситуації» на Сумському напрямку.



Українська сторона спростувала ці повідомлення та назвала їх неправдивими.



Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся із президентом Бундестагу Німеччини Юлією Клекнер, про що повідомив в офіційному Телеграм-каналі.



«Оборонна допомога, інвестиції в український ОПК і підтримка нашого євроінтеграційного шляху — головні теми нашої зустрічі з Президентом Бундестагу Німеччини Юлією Клекнер», — написав Зеленський, додавши подяку Німеччині за рішення виділити 7 млрд євро на військову допомогу Україні цього року.



«Ми говорили про можливість збільшення цієї суми — розраховуємо на підтримку парламенту», — зазначив Зеленський.

Міністр оборони Німеччини Пісторіус та міністр оборони Умеров підписали угоду про фінансування Берліном виробництва та постачання української далекобійної зброї.





