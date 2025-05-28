Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу

Політика



Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що другий раунд переговорів між Росією та Україною відбудеться у Стамбулі 2 червня.



Голова Кремля Володимир Путін висунув чотири ключові умови для припинення війни в Україні, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела. Серед умов гарантії неприєднання України до НАТО; визнання нейтрального статусу України; часткове зняття санкцій та розморожування активів; захист російськомовного населення України.



Президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до можливої тристоронньої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України – Володимиром Зеленським – якщо в цьому буде потреба.



Суспільство



Незважаючи на офіційні заборони та попередження про небезпеку обстрілів, жителі Слов'янська відкрили купальний сезон. У той же час, за повідомленням ДСНС Донецької області, рятувальники в Слов'янську за добу чотири рази виїжджали на ліквідацію наслідків російських обстрілів.



Україні вдалося повернути ще 11 дітей із тимчасово окупованих територій. Серед врятованих – діти екс-полонених.



Близько 277 тисяч осіб продовжують проживати на підконтрольній українській владі території Донецької області. Серед них – 20 953 дитини.



Правоохоронці заарештували російського військовослужбовця, який, за даними слідства, брав участь у розстрілі полонених бійців ЗСУ.



Бойові дії



Армія РФ ракетами «Смерч» тричі на день атакувала Костянтинівку: поранено трьох людей, зруйновано будинки. Вісім людей постраждали на Харківщині внаслідок атаки російських дронів.



Оперативно-тактичне угруповання «Харків» спростовує інформацію деяких західних ЗМІ про нібито перекидання 50 тисяч військовослужбовців армії РФ на Харківський напрямок.



Дрони масово атакували Москву та область. Уражені великі виробництва російського ВПК. Один із ударів припав по АТ «Кронштадт» у Дубні, це в Підмосков'ї, який, за повідомленням української розвідки, виробляє БПЛА, такі як «Оріон», «Блискавка», «Грім», «Терміт».



У Білорусі до кінця року планують розмістити ракетний комплекс «Орєшнік». Місця також уже визначено.