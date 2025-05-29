Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів

У районі окупованого Сіверскодонецька триває велика лісова пожежа. За даними місцевих Telegram-каналів, осередки зафіксовані між селами Боброво та Муратове, а також поблизу Смолянинового. Дим від займання видно у Лисичанську, Рубіжному, Каптановому та Борівському.

У селі Боровське вогонь підійшов до житлових будинків. За повідомленнями місцевих жителів, населений пункт залишається без світла вже понад дві доби. Попри короткочасний дощ увечері 28 травня, стовп диму все ще добре видно. Очевидці спростовують чутки про звалище, що горить, — горить саме лісовий масив.

За офіційними даними, лише минулої доби на окупованій території Луганщини вигоріло понад 40 гектарів сухотрав'я. 27 травня пожежі було зафіксовано у 20 округах. Найбільше постраждали Станично-Луганський район (14 га, 11 виїздів пожежників) та Луганський міський округ (10 га, 5 виїздів).



Причиною поширення вогню називають сонячну та суху погоду, а також сильний поривчастий вітер.