Вночі та вранці росіяни обстріляли Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку

Наслідки російського обстрілу у Дружківці. Фото: Донбас оперативний

У ніч проти 29 травня місто Слов'янськ Донецької області було атаковане російськими безпілотниками. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Він зазначив, що по місту вдарили 12 дронів-камікадзе типу «Шахед».

«влучання у районі вулиці Геологічної. На жаль, поранено одну людину», — повідомив начальник МВА у Фейсбуці.

Також сьогодні вранці було обстріляно Краматорськ та Дружківку.

Як повідомляє телеграм-канал «Донбас оперативний», близько 4 години ранку Краматорськ обстріляли російські війська. За попередньою інформацією, влучання сталося на території колишнього ремонтно-будівельного управління.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підприємства. Постраждалих серед цивільних нема. Тип боєприпасу встановлюється.

Близько 4:30 ранку 29 травня агресор завдав серії ударів по Дружківській громаді. Усі три влучання зафіксовано у мікрорайоні Донський на території приватного підприємства.

За інформацією каналу, два безпілотники влучили у ангари, третій – у адміністративну будівлю.

За попередніми даними, обстріл було здійснено БПЛА типу «Герань-2». Інформація про постраждалих на цю годину не надходила.