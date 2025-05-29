Причетний до ударів по Маріуполі російський військовий убитий вибухом у Ставрополі

У Ставрополі вибухом убито Заура Гурцієва — російського майора, причетного до ударів по Маріуполю

У Ставрополі вибухом гранати ліквідовано російського майора Заура Гурцієва — учасника бомбардувань Маріуполя та одного з розробників технології наведення ракет. Він командував авіаударами, які знищили Драмтеатр та призвели до загибелі тисяч мирних жителів. Про це повідомляють російські видання.

За даними ЗМІ, граната вибухнула біля житлового будинку, коли Гурцієв із ще одним чоловіком розпивав алкоголь на лавці. Обидва загинули.

Телеграм-канали повідомляють, що розглядаються різні версії, зокрема й «теракт за участю України».

Глава Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив загибель «ветерана СВО», додавши, що Гурцієв також був учасником президентської кадрової програми «Час героїв» і на момент смерті обіймав посаду заступника мера Ставрополя.