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ППО збила 56 БПЛА «Шахед» під час нічної атаки РФ

29 травня 2025, 10:20

ППО збила 56 БПЛА «Шахед» під час нічної атаки РФ

ППО України. ППО України.

У ніч на 29 травня, починаючи з 23:20 28 травня, російські війська атакували Україну 90 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомив пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування дронів по прифронтових територіях.

За даними на 09:30, українська ППО знищила 56 ворожих БПЛА: 10 із них збито вогневими засобами, ще 46 — придушено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) на сході та півночі країни.



Зафіксовано влучання в дев'яти прифронтових населених пунктах Сумської, Харківської та Донецької областей.

Нагадаємо, вночі та вранці росіяни обстріляли Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку. Слов'янськ Донецької області був атакований російськими безпілотниками — по місту вдарили 12 дронів-камікадзе типу «Шахед».

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