Російські ЗМІ назвали ім'я людини, яка могла бути причетна до вбивства майора Гурцієва

Російські слідчі вважають 29-річного Микиту Пенькова причетним до вбивства майора Заура Гурцієва. Фото: Baza

Вибуховий пристрій, через детонацію якого загинув причетний до ударів по Маріуполю російський майор Заур Гурцієв, був на 29-річному Микиті Пенькові. За однією з версій, чоловік міг бути використаний «втемну».

Про це пише близьке до російських силових структур видання Baza.

За даними «Бази», на початку травня Микита Пеньков орендував квартиру у багатоповерхівці на вулиці Чехова. Саме поряд із цим будинком чоловіки зустрілися перед вибухом.

Зважаючи на все, Гурцієв сам приїхав до будинку, в якому жив Пеньков. При цьому поки невідомо, наскільки Пеньков і Гурцієв були близько знайомі і яким чином вони домовилися про зустріч.

За словами джерел видання, слідчі вважають, що вибуховий пристрій знаходився на Пенькові. Внаслідок вибуху Микиту розірвало на частини, Заур же жив ще деякий час. При цьому, за однією з версій, Пеньков міг не знати, що пристрій, який знаходився при ньому, здетонує: його могли привести в дію дистанційно.

Заур Гурцієв

У квартирі Микити було проведено обшуки. Жодних вибухових речовин там виявлено не було. З місця було вилучено телефон та ноутбук.

Російські слідчі порушили кримінальні справи за статтями «Вбивство двох і більше осіб» та «Незаконне зберігання вибухових речовин».

Раніше повідомлялося, що у Ставрополі вибухом гранати ліквідовано російського майора Заура Гурцієва — учасника бомбардувань Маріуполя та одного з розробників технології наведення ракет. Він командував авіаударами, які знищили Драмтеатр та призвели до загибелі тисяч мирних жителів.