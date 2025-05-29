За добу росіяни 51 раз обстріляли Донеччину: 1 особа загинула, 11 поранено — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області. Фото: ОВА

Російські війська продовжують завдавати ударів по прифронтових районах Донецької області. Минулої доби росіяни 51 раз обстріляли населені пункти регіону.

Про це сьогодні вранці повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено житловий будинок, у Білицькому – адміністративну будівлю. У Родинському обстрілами зруйновано чотири багатоповерхівки та ще одну адмінбудівлю. У селі Рівне (Мирноградська ТГ) загинула одна людина, у Шаховому двоє дістали поранень.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено газопровід та нежитлову будівлю, у Зарічному — три будинки, у Коровіному Яру — ангар. У Слов'янську пошкоджено приватні будинки та підприємство, поранено одну людину. У Краматорську пошкоджено промислову будівлю. В Андріївці зруйновано три будинки та автомобіль. У Новодонецькому постраждали будинок та три гаражі, у Степанівці — підприємство. У Дружківці пошкоджено два ангари, адміністративну будівлю та чотири автомобілі. У Костянтинівці поранено чотирьох людей, пошкоджено 15 приватних будинків, шість багатоповерхівок, дві адміністративні будівлі та підприємство. В Іллінівці постраждали п'ять будинків, у Довгій Балці — четверо людей поранено, зруйновано п'ять будинків та магазин.

Евакуйовано 187 осіб, у тому числі 54 дитини, повідомив Вадим Філашкін.