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Під Лиманом через авіаудар РФ виникла масштабна лісова пожежа: у ДСНС відповіли, чи є загроза для населених пунктів

29 травня 2025, 11:51

Під Лиманом через авіаудар РФ виникла масштабна лісова пожежа: у ДСНС відповіли, чи є загроза для населених пунктів

Масштабна лісова пожежа під Лиманом. Фото: ДСНС Масштабна лісова пожежа під Лиманом. Фото: ДСНС

27 травня виникла масштабна лісова пожежа внаслідок авіаудару по селу Брусівка Лиманської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

28 травня о 18:35 рятувальники локалізували займання лісової підстилки на площі 154,9 гектара.

Станом на 29 травня між селами Щурове та Брусівка зафіксували тління лісової підстилки на площі близько шести гектарів. Гасіння пожежі продовжується. Планується подальше створення мінералізованих смуг, щоб запобігти поширенню вогню. Також на місці працюють піротехнічні підрозділи, які обстежують територію щодо виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів.

До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та вісім одиниць техніки. Додатково від лісгоспу працюють два спеціалісти та дві одиниці техніки.

Спікер ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила, що наразі загрози для населених пунктів немає.

«Там чергують наші пожежно-рятувальні підрозділи. Наразі пожежа контрольована, вона локалізована. Тому потреби в евакуації місцевого населення немає», – наголосила вона.

Нагадаємо, що 29 травня армія РФ дроном вдарила по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджений будинок і є загибла.

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