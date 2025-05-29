Безпілотники атакували Добропільську громаду та сусідні населені пункти

У ніч проти 29 травня Добропільська громада Донецької області та сусідні населені пункти були атаковані російськими дронами. Про це повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info».

Наголошується, що близько п'яти гучних вибухів чули мешканці Добропілля. До 02:50 дрони йшли транзитом, а вже о 02:50 пролунав перший сильний вибух, після якого було ще 3-4 не менш потужні.

Місто Білицьке зазнало атаки близько 03:20. За словами місцевих жителів, після прильотів почалася пожежа — заграва була видна з району будинку для літніх людей.

У Новодонецькій територіальній громаді теж було неспокійно — щонайменше чотири вибухи чули місцеві жителі. Повідомляють, що в Новодонецькому будинки здригалися від вібрацій.

У Олександрівці минула ніч була не менш тривожною. Щонайменше 6 потужних вибухів сколихнули селище.

Також вибухи пролунали й у Білозерському.

Раніше повідомлялося, що вночі та сьогодні вранці росіяни обстріляли Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку.