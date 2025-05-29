Київ поки не погодився провести новий раунд переговорів у Стамбулі — Пєсков

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва поки що не отримала від Києва згоди на зустріч у Стамбулі 2 червня, повідомляє Інтерфакс.

«Ви знаєте, що ми запропонували у понеділок, 2 червня, зібратися знову у Стамбулі на другий раунд. Поки що, наскільки мені відомо, відповіді не отримано», — сказав Пєсков на брифінгу для журналістів.

Представник Кремля також назвав «неконструктивними» вимоги України негайно передати російський проект меморандуму щодо мирного врегулювання.

Глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив 28 травня, що Росія запропонувала Україні провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. Лавров заявив, що Москва підготувала меморандум, який викладає позицію Росії «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи», і готова передати документ Україні під час переговорів у Стамбулі.