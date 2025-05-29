«ДТЕК» повернув світло жителям 7 населених пунктів Донеччини

Енергетики відновили світло в 7 селах Донеччини. Фото: Донецька ОДА

Компанія «ДТЕК Донецькі електромережі» відновила електропостачання в семи населених пунктах за минулу добу. Про це повідомила пресслужба Донецької ОДА.



Попри постійну загрозу обстрілів, аварійно-ремонтні бригади «ДТЕК» з дозволу військових змогли виконати низку відновлювальних робіт і повністю або частково повернути світло в населені пункти.



Електропостачання відновлено для 2,2 тисячі сімей. Енергетики продовжують працювати за першої ж нагоди — щойно стихають обстріли та є дозвіл від військових на проведення робіт.

Нагадаємо, минулої доби росіяни 51 раз обстріляли населені пункти регіону.