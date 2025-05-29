На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень

Фото: Михайло Штекель. Ukraine Media Center

Законопроєкт №11161, що стосується права на компенсацію для ВПО, які мають зруйноване житло на окупованих територіях досі не підписаний президентом України Володимиром Зеленським тому, що на його реалізацію необхідно 3,3 трильйона гривень. Про це сьогодні заявив голова Тимчасової комісії Верховної Ради з питань ВПО Павло Фролов.



«Закон не підписаний. Верховна Рада зробила все що могла. Там рахують, що 3,3 трильйона гривень потрібно на його імплементацію», — заявив Павло Фролов.



Раніше очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк на конференції «(Де) окуповані та прифронтові громади на шляху до відновлення: інституційні рішення» також заявила, що, на її думку, головним викликом для реалізації закону є відсутність фінансування. Тоді вона зазначила, що мова йде про трильйони гривень, але не назвала конкретної суми.



19 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11161. Він є єдиним механізмом компенсацій для людей, чиє майно залишилось на тимчасово окупованих територіях. Однак закон так і не запрацював. Після ухвалення Верховною Радою документ передали на підпис президентові України, та голова держави досі його не підписав.



Крім того, було створено петицію з проханням до президента підписати закон. Вона набрала 25 необхідних тисяч голосів, але також досі не була розглянута.