РФ вдарила балістикою по фермі на Миколаївщині: є жертви

Результат атаки РФ. Фото: Миколаївська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.



За його словами, внаслідок обстрілу поранено чотирьох працівників підприємства, троє з них перебувають у важкому стані.



«Один потерпілий помер у швидкій дорогою до лікарні», - додав Кім пізніше.



Медики борються за життя поранених. Обставини та наслідки удару уточнюються.

Раніше під Лиманом через авіаудар РФ виникла масштабна лісова пожежа.