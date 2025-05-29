РФ вдарила балістикою по фермі на Миколаївщині: є жертви

Російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.
За його словами, внаслідок обстрілу поранено чотирьох працівників підприємства, троє з них перебувають у важкому стані.
«Один потерпілий помер у швидкій дорогою до лікарні», - додав Кім пізніше.
Медики борються за життя поранених. Обставини та наслідки удару уточнюються.
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