Ексочільника міграційної служби Луганщини підозрюють у привласненні коштів

Експосадовець міграційної служби нараховував собі премії за «інтенсивність праці». Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань підозрює колишнього керівника Управління Державної міграційної служби в Луганській області в незаконному нарахуванні собі премій. Про це повідомляє пресслужба ДБР.



За даними слідства, на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ, коли більшість співробітників відомства були переведені в режим «простою», посадовець самовільно встановив собі надбавку за «інтенсивність праці» в розмірі 365% від посадового окладу.



З липня по грудень 2022 року, порушуючи норми законодавства і без узгодження з центральним апаратом ДМС, він підписував платіжні документи й розпоряджався бюджетними коштами. Підлеглі за його вказівкою нараховували премії, внаслідок чого він незаконно отримав майже 347 тисяч гривень.



Пізніше підозрюваний звільнився з посади. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

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