Дрон атакував найбільший у Росії пороховий завод

У ніч проти 29 травня безпілотник влучив у Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ — найбільшого в Росії виробника пороху

Найбільший у РФ виробник пороху для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів — Тамбовський пороховий завод атакований БПЛА сьогодні вночі. Про це повідомляє видання ASTRA.

Як з'ясували журналісти, спалахнув дах будівлі складу, працівників евакуювали.

У ніч проти 29 травня безпілотник влучив у Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ, повідомили ASTRA джерела в МНС РФ. Виникла пожежа на даху будівлі одного зі складів, ніхто не постраждав.

У Міноборони РФ раніше відзвітували, що за ніч над Тамбовською областю було збито одного БПЛА.

Завод раніше вже був атакований у січні цього року, у липні 2024 року та у листопаді 2023 року.

Основний вид діяльності Тамбовського порохового заводу – виробництво вибухових речовин. Він є одним із найбільших у Росії виробників пороху для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

Як писав «Комерсант», підприємство випускає понад 200 видів продукції, у тому числі піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат та пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів. Входить до складу держкорпорації «Ростех».