Росія зосередила високу активність авіації на Торецькому напрямку – ЗСУ

Російський винищувач Су-35. Фото: «Ростех»

Останнім часом російські окупанти зосередили високу авіаційну активність із застосуванням керованих авіабомб на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, вже на сьогодні фіксується від 400 до 500 авіаційних ударів.



«Більшість за останні два тижні припадає саме на Торецький напрямок. Ворог, враховуючи, що в нього там є просування, намагається знищувати будь-які позиції, ймовірні місця укриття особового складу Сил оборони України», – сказав речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що російська армія збільшила кількість штурмів на Краматорському напрямку. Це пов'язано з успіхами окупантів на Торецькому напрямку.