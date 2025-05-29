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Мавік РФ збив дрон ЗСУ, зрізавши оптоволокно пропелером

29 травня 2025, 15:15

Мавік РФ збив дрон ЗСУ, зрізавши оптоволокно пропелером

Дрон ЗСУ на оптоволокні. Фото: кадр із відео Дрон ЗСУ на оптоволокні. Фото: кадр із відео

У новому відео, опублікованому каналом War Today, зафіксовано рідкісне зіткнення дронів: російський розвідувальний БПЛА DJI Mavic нейтралізував український дрон, підключений до оптоволоконного кабелю, застосувавши нетрадиційну тактику.

Коли український безпілотник спустився в траншею, імовірно для виконання бойового завдання, російський дрон зайшов ззаду і за допомогою своїх пропелерів перерізав його керівний оптичний кабель. У результаті дрон ЗСУ втратив керування і впав.

Пізніше про цей випадок також повідомив український фахівець зі зв'язку та РЕБ із позивним «Флеш». Він підтвердив сам факт інциденту, але не став уточнювати, чи був збитий саме український дрон.

«Мавік помітив дрон на оптоволокні й спустився вниз, щоб перерізати пропелерами оптику дрона», - зазначив він.



Подібні інциденти стають дедалі частішими. Безпілотники все частіше полюють не тільки на техніку, а й на інші дрони.

Раніше бійці 55-го батальйону 63-ї мехбригади ЗСУ продемонстрували, як скидають сітки на ворожі БПЛА. Також у мережі з'явилося відео від російського оператора, де він намагався перехопити український дрон-бомбер.

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