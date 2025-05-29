У Криму вантажать крадене українське зерно

Судно під завантаженням, ймовірно, вивезеним із окупованих територій України зерном, помічено біля зернового терміналу «Авліта» у бухті Севастополя тимчасово окупованого Криму.

Про це в Telegram повідомляє "Кримський вітер".

Зазначається, що назва судна на кормі прихована брезентом. Раніше воно знаходилося в Ялтинській затоці в очікуванні, коли звільниться причальна стінка у Севастополі.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль днями розповів , що окупанти щорічно вивозять із українських територій близько 5 млн т агропродукції.