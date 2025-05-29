У Києві впав балкон на американського режисера: він приїхав знімати війну

На американського режисера-кінодокументаліста у Києві впав балкон. Кадр із відео

У Києві на американського режисера, котрий приїхав документувати війну, впав балкон. Крістофер Волтерс отримав травму. В опублікованому відео він назвав подію «не ворожою атакою, а результатом чиєїсь безвідповідальності».

У КМДА відреагували, доручивши провести інспекцію фасадів усіх будівель Подільського району щодо аварійності.

Голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, який відкрито конфліктує з мером Віталієм Кличком, також заявив про «багаторічну бездіяльність» і доручив провести інспекцію всіх фасадів Подільського району щодо аварійності.