У ЗСУ відповіли, чи готується Росія до широкомасштабного наступу на Сіверськ

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта DeepState

За останній тиждень не фіксується підготовка російської армії до широкомасштабного наступу на Сіверськ Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, можливо як відволікаючий маневр окупанти намагатимуться продукувати на Сіверському напрямку.



«Основні їхні зусилля вже який тиждень спрямовані на Торецький та Краматорський напрямки. Є зосередженість російської авіації на Сіверському та Торецькому напрямах. Однак на Торецький – більше, оскільки росіянам вдається просуватися через те, що там невеликі населені пункти. Вони просто авіабомбами там все зносять. Це їхній основний напрямок головного удару, а також Краматорський, тому що ці напрямки з'єднані. Вони якщо й штурмуватимуть Костянтинівку, то, швидше за все, з обох боків. А Сіверський напрямок може бути просто відволікаючим, щоб ми не концертували свої зусилля на головні напрямки. Банально розтягнути наші сили. Тому не видно, що вони формують там щось глобальне. Наша розвідка про це не каже», – розповів Запорожець.



Речник ОТУ «Луганськ» зазначив, що глобальних штурмів у напрямку саме Сіверська давно не було.



«А ось Білогорівка – так. Там більшість штурмових дій», – додав він.



Раніше в ефірі телеканалу «Еспресо» начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону «Сила свободи» бригади «Рубіж» НГУ Богдан Пантьо заявив, що «окупанти нарощують свої зусилля зі спроб захопити Сіверськ і щодня готуються до широкомасштабного наступу».

Нагадаємо, що Росія зосередила високу активність авіації на Торецькому напрямку.