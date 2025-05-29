З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні сторону вдалося повернути двох повнолітніх громадян. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Обидва — з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кожен із них пережив тортури. Один із хлопців був жорстоко побитий і викрадений росіянами просто з уроку в школі після того, як знайшов у лісі патрони. За тиждень до повноліття йому прийшла повістка в російську армію.



Наразі вони в безпеці й отримують необхідну допомогу.



Операція з порятунку відбулася завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.



«Дякую всім, хто цілодобово працює для порятунку наших людей», — зазначив Прокудін.