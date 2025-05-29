ДСНС: На Запоріжжі двоє загиблих після російського удару

Внаслідок атаки країни-агресора по Пологівському району загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення, йдеться в повідомленні ДСНС України.

«Вранці, 29 травня, росіяни завдали щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами по одному з населених пунктів Пологівського району», що призвело до руйнувань і загибелі людей.

Загинули двоє чоловіків. У ході пошуково-рятувальних робіт рятувальники одного з них витягли з-під завалів зруйнованого будинку та передали медикам. На жаль, через травми, несумісні з життям, чоловік помер.

Трьом людям – двом жінкам та чоловікові – було надано медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що росіяни вранці атакували Україну новим видом зброї.