«Білий янгол» рятує людей з-під обстрілів та пожеж: як відбувається евакуація з Покровська

Постійні обстріли, зруйновані будинки, поранені рідні та життя у страху — все це змушує мешканців Покровська приймати важке рішення щодо евакуації. У місті, яке щодня зазнають ударів російських військ, більше не залишилося безпечного майбутнього. Єдиний шанс врятуватись — залишити небезпечну зону, і в цьому людям допомагають поліцейські.

Колись у Покровську мешкало понад 60 тисяч людей. Зараз це практично порожнє місто. Під вогнем залишилося близько 1800 мирних жителів. Тут немає світла, води та газу, а довкола — сліди руйнувань та виживання.

Добиратися до міста і вивозити людей доводиться так званою «дорогою життя». Цей шлях небезпечний — на ньому регулярно фіксуються атаки дронів, а спалені автомобілі вздовж траси нагадують про загрозу на кожному кілометрі.



Цього разу поліцейський екіпаж «Білого янгола» допоміг мешканцям приватного сектору та одного із мікрорайонів. Люди зізналися, що більше не можуть терпіти постійної напруги.

«Неможливо більше терпіти. Весь час хочеться плакати. Були потужні прильоти, місто палахкотіло. Люди ховаються у підвалах. В один із них потрапило — вискочили, а будинок уже у вогні. Намагалися гасити, але половина будинку згоріла», — розповіла мешканка міста.



Після евакуації поліцейські передали людей волонтерам, які допоможуть їм дістатися безпечних місць. Попри ризик, екіпаж «Білого янгола» знову повертається до Покровська — до тих, хто чекає на допомогу.

28 травня близько 16:30 армія РФ завдала удару по території шахти «Краснолиманська» в Покровській громаді.