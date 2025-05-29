У Покровську більшість районів міста знаходиться під мінометним контролем російських військ – МВА

Пошкоджена багатоповерхівка у Покровську. Фото: ДПСУ

Понад два місяці нарощується інтенсивність російських обстрілів міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, по місту б'ють керованими авіабомбами та ствольною артилерією.



«Вже є контроль мінометний по більшості районів міста. І звичайно ж це набридливі FPV-дрони, які просто роями працюють по місту, околицях та в'їздах. Тому дуже багато у нас і поранених жителів майже щодня, і вбитих», – розповів начальник МВА.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи готується Росія до широкомасштабного наступу на місто Сіверськ у Донецькій області.