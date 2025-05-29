У Харківській області працівник ТЦК втратив пензель через вибух

У Харківській області військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки постраждав під час вибуху невідомого предмета, який він виявив біля свого автомобіля.



«Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були змушені ампутувати кисть руки. Загрози життю військовослужбовця немає, він перебуває під наглядом медиків», — ідеться в офіційному повідомленні.



Відомо, що постраждалий раніше служив у бойовій бригаді, проте був переведений до ТЦК та СП станом здоров'я після отриманого поранення.



За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження, слідчі дії продовжуються.

Вранці 26 травня у Вінниці сталася пожежа у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).