Дружківку готують до оборони – голова Донецької ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА

29 травня на засіданні Ради оборони Донецької області вирішили виділити кошти з обласного бюджету на першочергові заходи щодо підготовки до оборони Дружківської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, він доручив прискорити ремонт евакуаційних шляхів, щоб створити безпечні умови пересування для військових та цивільних.



«Пріоритетом Донеччини залишається захист регіону від ворога та підтримка Сил оборони України», – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи готується Росія до широкомасштабного наступу на місто Сіверськ у Донецькій області.