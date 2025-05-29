Лисичанську МВА підозрюють у підробці документів при придбанні табору для проживання переселенців

Лисичанська МВА підозрюється у підробці документів при придбанні табору у Кіровоградській області для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Порушено кримінальну справу.

Як повідомив голова ТСК ВРУ з питань ВПО Павло Фролов, для розміщення ВПО Луганська військова адміністрація за підробленими документами про оцінку «обирає занедбаний табір у Кіровоградській області і купує його за 34 млн гривень. Ще десятки мільйонів витрачають на ремонт, комунікації, документи, поповнення статутного фонду комунального підприємства, зарплати. Разом 72 млн гривень — це ще на жовтень 2024 року».

Фролов зазначив, що після виїзного засідання парламентської комісії було зафіксовано низку недоліків — від необхідності ремонту покрівлі, заміни вікон, термінового підключення комунікацій для забезпечення стабільного опалення в корпусах, де мешкають ВПО.

«Жахливий стан дороги до табору в селі ускладнює доступ транспорту, екстрених служб до місця тимчасового розміщення ВПО. Тобто держава витратила десятки мільйонів гривень за будинки для проживання ВПО з дірявим дахом, з дорогою, якою навіть швидка не проїде», — заявив він.

За повідомленням Фролова, у таборі проживає 69 людей.

«Якби ці кошти витратили на купівлю у найближчому місті Олександрія на вторинному ринку купівлі житла, ми могли б додатково забезпечити ще 170 переселенців постійним житлом», – заявив голова ТСК ВРУ з питань ВПО.

Фролов повідомив, що слідство вже триває. Кримінальну справу веде НАБУ.

Довідка:

Приміщення дитячого табору «Дружба» у квітні 2024 року, без конкурсу, придбала Лисичанська міська військова адміністрація для розміщення ВПО. Табір, непридатний для проживання, придбали за 34 мільйони гривень у селі Войнівка Кіровоградської області.