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МЗС: Україна не отримала від РФ «меморандум», але прийняла 120 ракет та 1500 дронів

29 травня 2025, 18:36

МЗС: Україна не отримала від РФ «меморандум», але прийняла 120 ракет та 1500 дронів

Росія не передала Україні обіцяний так званий «меморандум» про припинення вогню, проте за останні два тижні випустила територією країни близько 120 ракет, понад 1500 дронів типу «Шахед» та понад 2500 керованих авіаційних бомб. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у прямому ефірі в соцмережі Х.

«Я хочу чітко відзначити, що наразі ми все ще не отримали російського документа. Попри обіцянки росіян передати його після зустрічі в Стамбулі та обміну військовополоненими, цього не сталося», — заявив Тихий.

За його словами, Москва запропонувала організувати зустріч, на якій нібито збирається подати цей документ, але Україна наполягає на тому, щоб ознайомитись із ним заздалегідь.

«Наша позиція дуже проста: ми маємо побачити цей документ. Якщо росіянам нема чого приховувати, якщо це справді реалістична пропозиція, то не повинно бути проблем з тим, щоб її передати. Це дозволить нам підготуватися та провести змістовні переговори, а не просто зустріч заради галочки», — пояснив представник МЗС.

Він наголосив, що замість кроків назустріч мирному врегулюванню Україна отримала масовані атаки. З 16 по 29 травня територією країни було випущено близько 120 ракет, понад 1500 дронів та понад 2500 авіабомб.

«Це не поведінка сторони, яка прагне миру. Це повна протилежність миру», — додали в українському МЗС.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до можливої тристоронньої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України — Володимиром Зеленським — якщо в цьому буде потреба.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» повідомляли, що у Кремлі хочуть, щоб майданчиком для нових переговорів Москви та Києва знову був Стамбул. На думку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, це може статися 2 червня у Туреччині.

Україна залишається відкритою до переговорів і готова до «повного та безумовного припинення вогню». Про це повідомив міністр оборони України та голова української переговорної делегації Рустем Умеров. За його словами, українська сторона вже передала російським представникам документ зі своєю позицією.

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