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Кремль тягне час і обманює — Зеленський про «порожні» переговори Росії

29 травня 2025, 19:32

Кремль тягне час і обманює — Зеленський про «порожні» переговори Росії

Українська сторона провела переговори з американськими та європейськими партнерами, а також готує нові зустрічі до кінця тижня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 29 травня.

«Провів сьогодні нараду з міністром оборони Умеровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком з дипломатичної роботи. Фактично щодня координуємось з нашими партнерами та готуємо зустрічі ще цього тижня», — зазначив Зеленський.

За його словами, у четвер відбулися розмови і з представниками США та з європейськими країнами.

«Усім треба говорити чесно — і особливо тим, хто підтримав припинення вогню: Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском», — наголосив президент.

Зеленський підтвердив, що Росія досі не передала Україні та її союзникам обіцяний так званий «меморандум» щодо умов припинення вогню. Навіть Туреччина, яка приймала першу зустріч, не отримала документа, попри російські обіцянки.

«Навіть так званий меморандум, який вони начебто понад тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччини — ні. Хоча обіцяли абсолютно протилежне. І насамперед Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу», — заявив глава держави.

Зеленський назвав поведінку Кремля «черговим російським обманом», зазначивши, що все це робиться для того, щоб переговори не мали реального змісту.

«Слова з Москвою не працюють. Це ще одна причина для достатнього тиску та санкцій проти Росії», — сказав він.

Росія не передала Україні обіцяний так званий «меморандум» про припинення вогню, проте за останні два тижні випустила територією країни близько 120 ракет, понад 1500 дронів типу «Шахед» та понад 2500 керованих авіаційних бомб. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у прямому ефірі в соцмережі Х.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до можливої тристоронньої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України — Володимиром Зеленським — якщо в цьому буде потреба.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» повідомляли, що у Кремлі хочуть, щоб майданчиком для нових переговорів Москви та Києва знову був Стамбул. На думку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, це може статися 2 червня у Туреччині.

Україна залишається відкритою до переговорів і готова до «повного та безумовного припинення вогню». Про це повідомив міністр оборони України та голова української переговорної делегації Рустем Умєров. За його словами, українська сторона вже передала російським представникам документ зі своєю позицією.

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