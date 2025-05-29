Дрон з ШІ пройшов випробування боєм — нова оборонна технологія

Україна вперше застосувала у бою багаторазовий дрон-носій із штучним інтелектом GOGOL-M.

Це виключно українська розробка, працює без навігації та самостійно обирає ціль. У дрона GOGOL-M унікальні можливості.

Навігація дрона працює без GPS, за допомогою візуально-інерційної системи SmartPilot на базі камери та лазерного радара LIDAR, що створює 3D-карту навколишнього середовища.

ШІ у модулі SmartPilot дозволяє автономно розпізнавати цілі, приймати рішення та виконувати місії без участі оператора.

Якщо рейд триває до 100 км в один бік, материнський дрон повертається і може бути використаний повторно, що робить його економічно вигідним.

Вартість однієї місії обходиться в 10 тисяч доларів, що в 300—500 разів дешевше за ракету, що запускається, вартість якої може становити 3—5 мільйонів доларів.

Материнські дрони здатні виконувати різні завдання: автономний пошук, очікування цілей у засідці, атака на заздалегідь вибрані об'єкти.

Ця технологія змінює правила ведення війни та вважається проривною у розвитку українських оборонних технологій.

Нагадаємо, дрон ЗСУ знищив ЗРК «Бук» та УАЗ з особовим складом.