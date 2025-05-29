В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»

Обвинувачений патрулював громадські місця, вів чергування на блокпостах, а також здійснював охорону виборчих дільниць у Сімферополі, де проходив референдум про входження півострова до складу РФ. Про це повідомила прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

«Зокрема, 26 лютого 2014 року, маючи при собі вогнепальну зброю, він разом з іншими «бійцями» прибув до будівлі Верховної Ради АРК і зайняв позиції по периметру адміністративної будівлі та прилеглої території з метою змусити до проведення позачергової сесії з питання проведення референдуму.

За підтримку ворога в окупації півострова фігурантові загрожує до 15 років ув'язнення.

Йдеться про Віктора Аносова — колишнього працівника КДБ СРСР. У 2014 році був членом «самооборони Криму» та командиром взводу, а потім сформував роту спеціального призначення. Він брав активну участь у заходах так званої кримської весни.

Нагороджений окупантами медалями «за повернення Криму» та «за захист Криму».

Стаття 62 Конституції України гарантує презумпцію невинності, тобто особа вважається невинною у скоєнні злочину, доки її вина не буде доведена в законному порядку обвинувальним вироком суду.