Глава МЗС Туреччини передрік Росії проблеми, якщо відмовляться від перемир'я в Україні

Росія ризикує зіткнутися з проблемами, якщо не виявить гнучкості щодо перемир'я в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє TRT Haber.

«Якщо Росія не зможе продемонструвати аналогічний рівень поступливості, вона опиниться у скрутному становищі як з точки зору американської позиції, так і в очах міжнародної спільноти, яка виступає за припинення вогню», — сказав глава зовнішньополітичного відомства.

За словами Фідана, ініціатива президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення вогню стала визначальним фактором для інших учасників переговорного процесу.

Він зазначив, що як Україна, так і європейські країни «виявили гнучкість і несподівано погодилися з американським підходом».

Нагадаємо, російська сторона повідомляла , що Москва підготувала меморандум, який викладає позицію Росії «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи», і готова передати документ Україні під час переговорів у Стамбулі.